Стражи порядка обнаружили и изъяли 2 огнестрельных пистолета, 24 патрона, порох, глушители, пистолетные магазины...

«Оперуполномоченные Центра по противодействию экстремизму УВД по ТиНАО и уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы во взаимодействии с сотрудниками Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области, при силовой поддержке Росгвардии задержали жителя столицы по подозрению в незаконном хранении, изготовлении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов..В ходе отработки полученной оперативной информации о противоправной деятельности лиц, занимающихся на территории Московского региона незаконным оборотом оружия и боеприпасов, сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали 35-летнего жителя столицы, подозреваемого в изготовлении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатого вещества - пороха.При проведении обыска по адресу, где проживает злоумышленник, стражи порядка обнаружили и изъяли 2 огнестрельных пистолета, 24 патрона, порох, глушители, пистолетные магазины, а также оборудование для изготовления, ремонта, переделки оружия ограниченного поражения в боевые аналоги и приспособления для самодельного снаряжения боеприпасов и комплектующие для них различных калибров.В отношении подозреваемого дознавателями МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (495)850-22-38