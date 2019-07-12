Известный телеведущий Владимир Березин стал гостем шоумена Бориса Корчевникова. Знаменитость появилась в студии программы Судьба человека телеканала Россия 1.

Известный телеведущий Владимир Березин стал гостем шоуменаБориса Корчевникова. Знаменитость появилась в студии программы "Судьба человека"телеканала "Россия 1".Березин рассказал о том, как познакомился с девушкой Маргаритой, которая обладает необычными способностями. "Узнал ее в тотсамый момент, когда я помереть должен был", – сказал диктор в студии ток-шоу "Судьбачеловека".Несколько лет назад Владимир почувствовал недомогание. Врачинашли опухоль в позвоночнике. "Долго консилиум решал, что это –доброкачественная опухоль, злокачественная. Сказали, посмотрим", – продолжилВладимир Березин.Знакомый посоветовал телезвезде, обратится к девушке,которая могла помочь поставить диагноз. "Он меня привел к ней. Я достал кипыдокументов после госпиталя, обследования. Она говорит: "Положите в коридоре, ясейчас посмотрю". Подошла ко мне, посмотрела внимательно на меня со спины. Иговорит: "У вас есть гемангиома". Давайте я вам помогу, приходите, я вас полечу",– вспомнил диктор, беседуя с ведущим ток-шоу "Судьба человека".Владимир Березин от традиционных методов терапии неотказался, как и от предложения новой знакомой Маргариты. Знаменитость какое-товремя лечилась у необычной девушки.Звезда подчеркнула, что Рита не экстрасенс. "Это человек, укоторого феномен третьего глаза, она просто видит, что у тебя внутри. Если быне это, я бы погиб, если бы не от гемангиомы, то от проблем с сердцем", -рассказал Владимир Березин в эфире программы "Судьба человека".С тех пор телеведущий называет Маргариту своей второйдочерью. Владимир Березин принял спасительницу в свою семью.