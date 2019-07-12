Известный телеведущий Владимир Березин стал гостем шоумена
Бориса Корчевникова. Знаменитость появилась в студии программы Судьба человека
телеканала Россия 1.
Известный телеведущий Владимир Березин стал гостем шоумена
Бориса Корчевникова. Знаменитость появилась в студии программы "Судьба человека"
телеканала "Россия 1".
Березин рассказал о том, как познакомился с девушкой Маргаритой, которая обладает необычными способностями. "Узнал ее в тот
самый момент, когда я помереть должен был", – сказал диктор в студии ток-шоу "Судьба
человека".
Несколько лет назад Владимир почувствовал недомогание. Врачи
нашли опухоль в позвоночнике. "Долго консилиум решал, что это –
доброкачественная опухоль, злокачественная. Сказали, посмотрим", – продолжил
Владимир Березин.
Знакомый посоветовал телезвезде, обратится к девушке,
которая могла помочь поставить диагноз. "Он меня привел к ней. Я достал кипы
документов после госпиталя, обследования. Она говорит: "Положите в коридоре, я
сейчас посмотрю". Подошла ко мне, посмотрела внимательно на меня со спины. И
говорит: "У вас есть гемангиома". Давайте я вам помогу, приходите, я вас полечу",
– вспомнил диктор, беседуя с ведущим ток-шоу "Судьба человека".
Владимир Березин от традиционных методов терапии не
отказался, как и от предложения новой знакомой Маргариты. Знаменитость какое-то
время лечилась у необычной девушки.
Звезда подчеркнула, что Рита не экстрасенс. "Это человек, у
которого феномен третьего глаза, она просто видит, что у тебя внутри. Если бы
не это, я бы погиб, если бы не от гемангиомы, то от проблем с сердцем", -
рассказал Владимир Березин в эфире программы "Судьба человека".
С тех пор телеведущий называет Маргариту своей второй
дочерью. Владимир Березин принял спасительницу в свою семью.