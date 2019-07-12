Известный футболист страдает от последствий сложной операции. Дмитрий Тарасов не может полноценно передвигаться.

Известный футболист страдает от последствий сложнойоперации. Дмитрий Тарасов не может полноценно передвигаться.Супруга спортсмена – модель Анастасия Костенко – разместилав личном Instagram свежий снимок. В кадре Дмитрий Тарасов с загипсованной ногойсидит в инвалидной коляске. Рядом с ним жена и маленькая дочь Милана.Фото вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков, ведь ещенедавно звезда спорта отплясывала на свадьбе друга. Гипс на ноге не мешалприятно проводить время и позировать фотографам."Тарасов хрустальный футболист (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем такое фотографировать?", "Тона свадьбе танцевал и прыгал то в коляске🤦‍♀️😏", "Такое ощущение, что вызанимаетесь показухой!" – пишут интернет-обыватели.Напомним,на днях стал участником большого скандала. Оказывается счет задорогостоящую операцию спортсмена пришел футбольному клубу "Локомотив",экс-игроком которого Дмитрий является. Руководство организации оплачивать оказанные услугине хочет, так как считает, что необходимости в оперативном вмешательстве не было. По их мнению, Тарасова могли вылечить обычной терапией. "Локомотив" можетподать в суд на футболиста.