Известный футболист страдает от последствий сложной
операции. Дмитрий Тарасов не может полноценно передвигаться.
Известный футболист страдает от последствий сложной
операции. Дмитрий Тарасов не может полноценно передвигаться.
Супруга спортсмена – модель Анастасия Костенко – разместила
в личном Instagram свежий снимок. В кадре Дмитрий Тарасов с загипсованной ногой
сидит в инвалидной коляске. Рядом с ним жена и маленькая дочь Милана.
Фото вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков, ведь еще
недавно звезда спорта отплясывала на свадьбе друга. Гипс на ноге не мешал
приятно проводить время и позировать фотографам.
"Тарасов хрустальный футболист (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем такое фотографировать?", "То
на свадьбе танцевал и прыгал то в коляске🤦♀️😏", "Такое ощущение, что вы
занимаетесь показухой!" – пишут интернет-обыватели.
Напомним,
на днях стал участником большого скандала. Оказывается счет за
дорогостоящую операцию спортсмена пришел футбольному клубу "Локомотив",
экс-игроком которого Дмитрий является. Руководство организации оплачивать оказанные услуги
не хочет, так как считает, что необходимости в оперативном вмешательстве не было. По их мнению, Тарасова могли вылечить обычной терапией. "Локомотив" может
подать в суд на футболиста.