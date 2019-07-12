Скандальные выходки, громкие заявления и неожиданными признания стали обыденностью для российских звезд. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 июля 2019 года.

Скандальные выходки, громкие заявления и неожиданными признания стали обыденностью для российских звезд. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 июля 2019 года.В Сети появилась информация о нездоровье Елены Ваенги. Популярная исполнительница приняла решение лечиться за границей.О том, что у Елены Ваенги проблемы со здоровьем, пишет Teleprogramma.pro. По информации издания, артистка сама объявила о том, что "заболела", а также сообщила, что намерена полететь лечиться. Однако куда именно и от чего, востребованная певица предпочла не уточнять. Не располагает этими данными и издание.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 июля 2019 года, читайте в и специальных .