На авиабазе Мюртед под Анкарой приземлился второй российский военно-транспортный самолет с партией компонентов для С-400. 12 июня в Турцию прилетит третий Ан-124 Руслан в рамках осуществления поставок Турции зенитно-ракетных систем Триумф, сообщает ТАСС.

На авиабазе Мюртед под Анкарой приземлился второй российский военно-транспортный самолет с партией компонентов для С-400. 12 июня в Турцию прилетит третий Ан-124 "Руслан" в рамках осуществления поставок Турции зенитно-ракетных систем "Триумф", сообщает ТАСС.Видео с доставившими компоненты "Триумфа" в Турцию самолетами распространили мировые телеканалы. На первом самолете, доставившем С-400 в Турцию, хорошо различим номер регистрационный номер RA-82014. На другом — RA-82038. В перевозках также будут задействованы самолеты Ил-76.Начало поставок зенитно-ракетной системы в Турцию подтвердило Минобороны России. Когда системы будут полностью готовы, они будут задействованы, добавляют при этом сотрудники Управления оборонной промышленности Турции.С-400 "Триумф" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.Система поражает аэродинамические цели на дальности до 400 километров, а баллистические цели, летящие со скоростью не более 5 километров в секунду, на дальности до 60 километров.Вашингтон неоднократно угрожал Анкаре санкциями в случае покупки российской системы ПВО. Например, предлагалось исключить Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35. В японской Осаке на саммите G20 президент США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган договорились обойтись без ухудшения отношений в случае поставки С-400 из России.