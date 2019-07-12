Егор Крид получил травму во время съемки одной из сцен фильма, в котором рэпер дебютировал в качестве актера. Медикам пришлось спасать глаз музыканта.

Егор Крид получил травму во время съемки одной из сцен фильма,в котором рэпер дебютировал в качестве актера. Медикам пришлось спасать глазмузыканта.Дебют Егора Крида не прошел гладко. В одной из сцен фильма"(НЕ) Идеальный мужчина" партнер рэпера так увлекся, чтопо-настоящему дал музыканту в глаз. Помощникам пришлось закапывать Егорулекарство, чтобы не случилось воспаления.Первый фильм с участием Егора Крида – это фантастическаякомедия режиссера Марюса Вайсберга. Действие ленты "(НЕ) Идеальный мужчина"разворачиваются в ближайшем будущем, где роботы стали неотъемлемой частьюповседневной реальности. Внешне они неотличимы от людей. К тому же герой Крида– в отличие от исправных сородичей – получил способность чувствовать страхиокружающих его людей.В результате ненормальное для робота поведение становитсяпричиной множества неприятностей для героя рэпера. В частности, его избиваетначальник компании, производящей разные модели андроидов. Разъяренный директорв исполнении Максима Лагашкина и нанес роковой удар.Партнерами по съемкам стали Артем Сучков и РоманКурцын. А с героиней Юлии Александровой персонажа рэпера связывает любовнаялиния. Крид признается, что и сам "очень сильно полюбил" своюпартнершу.