Егор Крид получил травму во время съемки одной из сцен фильма,
в котором рэпер дебютировал в качестве актера. Медикам пришлось спасать глаз
музыканта.
Егор Крид получил травму во время съемки одной из сцен фильма,
в котором рэпер дебютировал в качестве актера. Медикам пришлось спасать глаз
музыканта.
Дебют Егора Крида не прошел гладко. В одной из сцен фильма
"(НЕ) Идеальный мужчина" партнер рэпера так увлекся, что
по-настоящему дал музыканту в глаз. Помощникам пришлось закапывать Егору
лекарство, чтобы не случилось воспаления.
Первый фильм с участием Егора Крида – это фантастическая
комедия режиссера Марюса Вайсберга. Действие ленты "(НЕ) Идеальный мужчина"
разворачиваются в ближайшем будущем, где роботы стали неотъемлемой частью
повседневной реальности. Внешне они неотличимы от людей. К тому же герой Крида
– в отличие от исправных сородичей – получил способность чувствовать страхи
окружающих его людей.
В результате ненормальное для робота поведение становится
причиной множества неприятностей для героя рэпера. В частности, его избивает
начальник компании, производящей разные модели андроидов. Разъяренный директор
в исполнении Максима Лагашкина и нанес роковой удар.
Партнерами по съемкам стали Артем Сучков и Роман
Курцын. А с героиней Юлии Александровой персонажа рэпера связывает любовная
линия. Крид признается, что и сам "очень сильно полюбил" свою
партнершу.