В соответствии с размещенной на сайте Главного управления МЧС России по Московской области информацией, крупный пожар, вспыхнувший накануне на ТЭЦ-27 в Мытищах, полностью ликвидирован в 01:37 пятницы, 12 июля.

В соответствии с размещенной на сайте Главного управления МЧС России по Московской области информацией, крупный пожар (ФОТО), вспыхнувший накануне на ТЭЦ-27 в Мытищах, полностью ликвидирован в 01:37 пятницы, 12 июля.По первоначальной информации, в деревне Челобитьево в Мытищах возник пожар на станции высокого давления, расположенной на территории ТЭЦ, позже Министерство энергетики РФ сообщило, что загорелась цистерна с маслом. По уточненной информации, загорелся примыкающий к ТЭЦ участок газопровода, напоминает "Интерфакс".В начале пожара огненный факел достигал 50 метров в высоту, его удалось сбить. По предварительным данным, ЧП носило технологический характер, ему предшествовал хлопок на газопроводе.В общей сложности огнем было охвачено 1,4 тысячи квадратных метров. При пожаре погибла женщина, пострадали 13 человек, один из которых был госпитализирован.По факту пожара возбуждено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, сообщает ТАСС.ТЭЦ-27, ранее носившая название "Северная ТЭЦ", обеспечивает электроэнергией и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также Мытищ. В качестве топлива на энергообъекте используется природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву.