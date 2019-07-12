Предметом проверки стало осуществление лабораторного контроля поднадзорных товаров с целью их экспорта в государства-члены Евразийского экономического союза и третьи страны

Предметом проверки стало осуществление лабораторного контроля поднадзорных товаров с целью их экспорта в государства-члены Евразийского экономического союза и третьи страныПо протесту Генеральной Прокуратуры РФ отменено предписание управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям в адрес директора ветеринарной лаборатории в Костроме.В октябре 2018 года управление Россельхознадзора проводило внеплановую проверку в Костромской областной ветеринарной лаборатории.Предметом проверки стало осуществление лабораторного контроля поднадзорных товаров с целью их экспорта в государства-члены Евразийского экономического союза и третьи страны.По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство выдало директору лаборатории обязательное для исполнения предписание. В документе содержались требования по обеспечению своевременного размещения протоколов испытания пищевой продукции в государственной информационной системе в области ветеринарии, а также ряд требований по применению перечня стандартов при проведении исследований проб рыбы и рыбной продукции.Как стало известно, подобным решением Россельхознадзора заинтересовались в органах прокуратуры. По итогам прокурорской проверки выданное предписание было признано неправомерным.Соответствующий протест в адрес управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям направила Генеральная прокуратура РФ.На сегодняшний момент управление Россельхознадзора отозвало свое предписание и, по сути, признало неправомерность заявленных к должностному лицу лаборатории требований.