Федеральное государственное унитарное предприятие Радон рассказало о радиационной ситуации на склоне правого берега реки Москва возле Московского завода полиметаллов. В компании отметили, что собственником территории является город, и по соглашению со столичным департаментом ЖКХ специалисты Радона на протяжении уже длительного времени проводят там радиационное обследование и дезактивационные работы.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Радон" рассказало о радиационной ситуации на склоне правого берега реки Москва возле Московского завода полиметаллов. В компании отметили, что собственником территории является город, и по соглашению со столичным департаментом ЖКХ специалисты "Радона" на протяжении уже длительного времени проводят там радиационное обследование и дезактивационные работы."Выявлены и подтверждены участки радиационного загрязнения (УРЗ), установлены их границы, определен вид, параметры и характеристики загрязнения поверхностного слоя грунта, получены данные о глубине залегания радиоактивных загрязнений, проведены гидрогеологические исследования состояния территории", – говорится в сообщении компании.Кроме того, специалисты оценили потенциальный объем удаляемых отходов, а также масштабы дезактивационных работ и то, каким именно образом они будут проводиться.Вместе с тем в компании подчеркнули, что сообщения некоторых СМИ и общественных деятелей о "ядерном могильнике" и якобы имеющейся "угрозе здоровью населения" являются искажением профессиональной оценки специалистов. Так, в прилегающих к проблемному участку территориях естественный радиационный фон составляет 0,08–0,14 мкЗв/ч.Мониторинг реки Москва показывает, что на всем ее протяжении от музея-заповедника "Коломенское" до МКАД радиационное загрязнение воды и донных отложений отсутствует. Также не было его обнаружено и вблизи Каширского шоссе и на территории ОАО "МЗП"."По данным радиационно-гигиенической паспортизации территории города Москвы, радиационная обстановка на территории города оценивается как удовлетворительная и характеризуется стабильностью", – подчеркнули в "Радоне".При этом привлекшая внимание СМИ и общественников территория действительно является объектом так называемого "советского наследия". Речь идет о существовавших в 1940-1960 годах программах по наработке редкоземельных элементов и химических соединений. Предполагается, что источником загрязнения территории стали промышленные стоки.В настоящее время в этом месте зафиксированы семь локальных участков радиационного загрязнения с различной площадью и степенью. Установлено, что основными загрязняющими радионуклидами являются Th-232 и Ra-226."Продолжительное нахождение людей в непосредственной близости к УРЗ может оказать негативное влияние на здоровье человека", – подчеркивают специалисты.Для того, чтобы избежать возможное облучение населения, локальные участки проведения работ были ограждены барьерными лентами и оборудованы предупреждающими знаками. Выявляемые радиационные отходы направляется на переработку и временное хранение в НПК ФГУП "Радон".Вместе с этим продолжаются работы по обследованию проблемной территории. Специалисты направили городским властям свои предложения по реабилитации территории.