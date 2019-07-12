Звезды передачи Давай поженимся! Роза Сябитова и Василиса
Володина накинулись на юмориста Гарика Харламова. Теледивы вступились за
подругу и соведущую Ларису Гузееву, над которой комик постоянно шутит. В отместку Роза и
Василиса хорошенько прошлись по артисту в своих соцсетях. Харламова буквально растоптали критикой.
Звезды передачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова и Василиса
Володина накинулись на юмориста Гарика Харламова. Теледивы вступились за
подругу и соведущую Ларису Гузееву, над которой комик постоянно шутит. В отместку Роза и
Василиса хорошенько прошлись по артисту в своих соцсетях. Харламова буквально растоптали критикой.
Популярный певец Dante, который с интересом наблюдал за
развитием этого конфликта, не понимает, почему звезды "Давай поженимся!" так
бурно реагируют. В роликах Гарика Харламова вокалист не увидел ничего обидного.
"В последнее время многие поклонники говорят Гарику, что он
уже слишком перегибает с шутками про Ларису Гузееву и программу "Давай
поженимся!", что она – всего лишь ведущая, и хватит ее делать центром внимания
своих шуток. Отчасти, они правы. Но я все же ничего плохого не вижу в иронии
Гарика. Я сам люблю смеяться над другими и над собой", – отметил исполнитель.
признался, что сам иногда становится объектом для
острот. Над вокалистом подшучивают друзья, которые при этом рискуют быть высмеянными
в ответ.
"В кругу моих звездный друзей царит такая же атмосфера:
подшучиваем друг над другом, постоянно, шутки иногда бывают и посерьезнее, чем
у Гарика, тем не менее, никто не обижается. Проще надо к жизни относиться и не
реагировать на все слишком бурно. И жить будет проще", – резюмировал Певец Dante.