Звезды передачи Давай поженимся! Роза Сябитова и Василиса Володина накинулись на юмориста Гарика Харламова. Теледивы вступились за подругу и соведущую Ларису Гузееву, над которой комик постоянно шутит. В отместку Роза и Василиса хорошенько прошлись по артисту в своих соцсетях. Харламова буквально растоптали критикой.

Звезды передачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова и ВасилисаВолодина накинулись на юмориста Гарика Харламова. Теледивы вступились заподругу и соведущую Ларису Гузееву, над которой комик постоянно шутит. В отместку Роза иВасилиса хорошенько прошлись по артисту в своих соцсетях. Харламова буквально растоптали критикой.Популярный певец Dante, который с интересом наблюдал заразвитием этого конфликта, не понимает, почему звезды "Давай поженимся!" такбурно реагируют. В роликах Гарика Харламова вокалист не увидел ничего обидного."В последнее время многие поклонники говорят Гарику, что онуже слишком перегибает с шутками про Ларису Гузееву и программу "Давайпоженимся!", что она – всего лишь ведущая, и хватит ее делать центром вниманиясвоих шуток. Отчасти, они правы. Но я все же ничего плохого не вижу в иронииГарика. Я сам люблю смеяться над другими и над собой", – отметил исполнитель.признался, что сам иногда становится объектом дляострот. Над вокалистом подшучивают друзья, которые при этом рискуют быть высмеяннымив ответ."В кругу моих звездный друзей царит такая же атмосфера:подшучиваем друг над другом, постоянно, шутки иногда бывают и посерьезнее, чему Гарика, тем не менее, никто не обижается. Проще надо к жизни относиться и нереагировать на все слишком бурно. И жить будет проще", – резюмировал Певец Dante.