Родственник печально известных сестер Хачатурян обвинил Первый канал в провокации. По словам Сергея Хачатуряна, его избили по заказу редакторов программы Пусть говорят.

Родственник печально известных сестер Хачатурян обвинилПервый канал в провокации. По словам Сергея Хачатуряна, его избили "по заказу"редакторов программы "Пусть говорят".Родной брат Ангелины, Кристины и Марии Хачатурян – Сергей – уверен,что телевизионщики подстроили его избиение в студии ток-шоу. По его словам, насъемки специально пригласили друзей его двоюродного брата Арсена."Они заплатили тем людям, чтобы они вылетели и избили меня,когда толпой налетели на "Пусть говорят", – сообщил Сергей Хачатурян в интервьюYouTube – проекту "Редакция".По словам мужчины, он не знал, что в студии появятся люди,которые не являются членами его семьи. "Я сидел, думал, что Арсен выйдет. Этоже его проблема, он же стоит за ту сторону, а вышли какие-то его друзья. Чтобысделать так, что он не причастен к этому", – рассудил брат девушек. Хачатурянуверен, что редакторы пошли на это ради рейтингов.Напомним, в октябре прошлого года в эфире "Пусть говорят",который, к слову, назывался: "За отца в рукопашную: кому достанется всеимущество семьи Хачатурян?", произошла кровавая драка. На Сергея Хачатуряна, пришедшего выступить в защиту родных сестер, напали с кулаками. Молодому мужчине вкровь разбили лицо и оставили множество гематом на теле.Добавим, в июле прошлого года в Москве были задержаны . Их обвинили в убийстве отцаМихаила. Девочки свою вину не отрицали. На допросе выяснилось, что Хачатурянсистематически издевался над наследницами – бил, оскорблял, склонял к интимнойсвязи. Показаниям девушек не верят родственники со стороны отца, например,племянникумершего – Арсен – считает убийцами, которые должны понести строгое наказание.