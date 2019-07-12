Родственник печально известных сестер Хачатурян обвинил
Первый канал в провокации. По словам Сергея Хачатуряна, его избили по заказу
редакторов программы Пусть говорят.
Родственник печально известных сестер Хачатурян обвинил
Первый канал в провокации. По словам Сергея Хачатуряна, его избили "по заказу"
редакторов программы "Пусть говорят".
Родной брат Ангелины, Кристины и Марии Хачатурян – Сергей – уверен,
что телевизионщики подстроили его избиение в студии ток-шоу. По его словам, на
съемки специально пригласили друзей его двоюродного брата Арсена.
"Они заплатили тем людям, чтобы они вылетели и избили меня,
когда толпой налетели на "Пусть говорят", – сообщил Сергей Хачатурян в интервью
YouTube – проекту "Редакция".
По словам мужчины, он не знал, что в студии появятся люди,
которые не являются членами его семьи. "Я сидел, думал, что Арсен выйдет. Это
же его проблема, он же стоит за ту сторону, а вышли какие-то его друзья. Чтобы
сделать так, что он не причастен к этому", – рассудил брат девушек. Хачатурян
уверен, что редакторы пошли на это ради рейтингов.
Напомним, в октябре прошлого года в эфире "Пусть говорят",
который, к слову, назывался: "За отца в рукопашную: кому достанется все
имущество семьи Хачатурян?", произошла кровавая драка. На Сергея Хачатуряна, пришедшего выступить в защиту родных сестер, напали с кулаками. Молодому мужчине в
кровь разбили лицо и оставили множество гематом на теле.
Добавим, в июле прошлого года в Москве были задержаны . Их обвинили в убийстве отца
Михаила. Девочки свою вину не отрицали. На допросе выяснилось, что Хачатурян
систематически издевался над наследницами – бил, оскорблял, склонял к интимной
связи. Показаниям девушек не верят родственники со стороны отца, например,
племянник
умершего – Арсен – считает убийцами, которые должны понести строгое наказание.