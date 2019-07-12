Саша Савельева выложила в своем Instagram-аккаунте новый пост. Певица предстала в новом амплуа и сразила поклонников своим скрытым талантом.

Саша Савельева выложила в своем Instagram-аккаунте новый пост. Певица предстала в новом амплуа и сразила поклонников своим скрытым талантом.Артистка опубликовала архивное видео, где ей нет еще и 11 лет. Она поет песню о Масленице на каком-то семейном застолье, а рядом сиди ее родной дядя по матери. При этом на нее надет народный костюм."Какой раритет нашла. Мне примерно 9-10 лет. Пою песню, с которой выступали в Фольклорном ансамбле "Кувички"", – рассказала Савельева.Фанаты были поражены до глубины души вокальными данными Саши. "Жаль, что сейчас не поете фольклор. Я не представляла, что у вас такой голос", – восхищенно отметила поклонница.Также певице стали писать и звездные друзья. "Боже мой, какая ты милая", – высказалась Виктория Дайнеко. "Ты не изменилась, красотка", – утверждает Анна Семенович."Голосистая милашка", – добавила Анфиса Чехова.Напомним, свою карьеру Саша Савельева начала с "Фабрики звезд", куда пришла в 19-летнем возрасте. Там она стала участницей музыкальной группы "Фабрика", которая в последствие обрела неимоверную популярность.