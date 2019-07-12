В Москве внимательно следят за ситуацией с возможным введением санкций США против российского госдолга, призывая не забегать вперед.

В Москве внимательно следят за ситуацией с возможным введением санкций США против российского госдолга, призывая не забегать вперед, передает "Интерфакс".По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, что-то должно произойти с этим законопроектом, он должен пройти по юридической лестнице необходимой, подписан президентом США перед тем, как вступить в силу. "Давайте пока не будем говорить пустых слов. Мы, безусловно, внимательно наблюдаем за подобными процессами", — сказал он.Ранее стало известно, что Палата представителей США поддержала поправку к законопроекту оборонного бюджета страны на 2020 год, предусматривающую введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году.