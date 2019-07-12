Депутат Верховной рады Евгений Балицкий дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он подчеркнул, что если глава государства не изменит начатую Петром Порошенко агрессивную внешнюю политику, то страна рискует уменьшиться до границ Киевской области.

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он подчеркнул, что если глава государства не изменит начатую Петром Порошенко агрессивную внешнюю политику, то страна рискует уменьшиться до границ Киевской области.Владимир Зеленский одержал более чем убедительную победу во время второго тура выборов президента Украины во многом благодаря тому, что общественность воспринимала его в качестве некоей антитезы Петру Порошенко. Однако придя к власти бывший шоумен продолжил его политику.Не изменилась позиция Киева, в частности, и на международной арене. Однако это, считают эксперты, большая ошибка политика. Страна, уверены они, находится в крайне опасном положении и больше не может позволить себе столь нерациональное поведение."Владимиру Зеленскому стоит пересмотреть всю концепцию внешней политики последних пяти лет, которой придерживался Петр Порошенко и его команда", – цитирует издание "Известия" депутата Верховной рады Евгения Балицкого. В первую очередь это важно с экономической точки зрения, добавил он."Восстановление отношений с Россией и возвращение к конструктивной работе в рамках СНГ – очень важный момент, от которого зависит экономическое положение страны. Если оно не улучшится, то люди продолжат эмигрировать, а от Украины скоро останется одна Киевская область", – подчеркнул украинский парламентарий.Ведущий сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, в свою очередь, отметил, что сближение с Москвой не грозит Владимиру Зеленскому серьезными потерями в рейтинге, поскольку на Украине не так-то и много антироссийски настроенных людей. "Речь идет не о настроении общества или украинского большинства, а о радикальном меньшинстве, которое активно навязывает свою волю", – подчеркнул он.