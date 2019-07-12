Ее задержали во время очередной «сделки»

Ее задержали во время очередной «сделки»Школьницу из Владимира подозревают в незаконном обороте наркотиков.13 июня этого года 16-летняя девушка в подъезде жилого дома продала наркотическую смесь своей подруге. Но прямо на месте преступления ее поймали полицейские.Несовершеннолетняя пояснила, что такой «подработкой» хотела заработать деньги на маникюр.Следователи выяснили, что школьница воспитывается в многодетной неполной семье, где мама в силу жизненных обстоятельств не в полной мере справляется с родительскими обязанностями. К ситуации подключились соцработники.