Ее задержали во время очередной «сделки»
Ее задержали во время очередной «сделки»
Школьницу из Владимира подозревают в незаконном обороте наркотиков.
13 июня этого года 16-летняя девушка в подъезде жилого дома продала наркотическую смесь своей подруге. Но прямо на месте преступления ее поймали полицейские.
Несовершеннолетняя пояснила, что такой «подработкой» хотела заработать деньги на маникюр.
Следователи выяснили, что школьница воспитывается в многодетной неполной семье, где мама в силу жизненных обстоятельств не в полной мере справляется с родительскими обязанностями. К ситуации подключились соцработники.