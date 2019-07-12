Владимир Зеленский и его команда теряют остатки уважения в глазах общественности. Идеи советников президента Незалежной о переименовании России и русского языка вызывают смех – но с оттенком грусти.

Владимир Зеленский и его команда теряют остатки уважения вглазах общественности. Идеи советников президента Незалежной о переименованииРоссии и русского языка вызывают смех – но с оттенком грусти.Советники Владимира Зеленского наперебой демонстрируютуровень своего интеллекта. Пока что лидерство в этом сомнительном соревнованиипринадлежит Никите Потураеву. Комментировать его идею о переименовании русскогоязыка можно только бессмертными словами Сергея Лаврова."Советники у Зеленского, конечно, те еще кадры. Нонабрал он их сам – и вещать им разрешает тоже он. Вот один из них предложилпереименовать Россию и русский язык. Ну, во-первых, приходит на ум уже ставшаябессмертной фраза Сергея Лаврова. А во-вторых, в ответ на эту инициативу япредлагаю переименовать Зеленского и его советников в Короля Гороха и шутовгороховых", – заявил "Дням.Ру" эксперт Совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Манукян подчеркивает, что серьезно относиться к и его советникам уже не получается. Была робкая надежда на то, что сосменой власти на Украине случится какое-то чудо. Но выяснилось, что это совсемне те люди, с которыми можно иметь дело. "Даже журналистов своих защититьне могут и позволяют радикалам их запугивать. Какие-то позорники", – заключилэксперт.Манукян прокомментировал инициативу советника президентаУкраины – Никиты Потураева. Тот заявил, что "украинский" русскийотделился от языка, на котором говорят россияне – и стал другим какграмматически, так и лексически. Так что русский язык следует называть "российским".А Россию надо именовать "Московией".