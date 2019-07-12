Владимир Зеленский и его команда теряют остатки уважения в
глазах общественности. Идеи советников президента Незалежной о переименовании
России и русского языка вызывают смех – но с оттенком грусти.
Владимир Зеленский и его команда теряют остатки уважения в
глазах общественности. Идеи советников президента Незалежной о переименовании
России и русского языка вызывают смех – но с оттенком грусти.
Советники Владимира Зеленского наперебой демонстрируют
уровень своего интеллекта. Пока что лидерство в этом сомнительном соревновании
принадлежит Никите Потураеву. Комментировать его идею о переименовании русского
языка можно только бессмертными словами Сергея Лаврова.
"Советники у Зеленского, конечно, те еще кадры. Но
набрал он их сам – и вещать им разрешает тоже он. Вот один из них предложил
переименовать Россию и русский язык. Ну, во-первых, приходит на ум уже ставшая
бессмертной фраза Сергея Лаврова. А во-вторых, в ответ на эту инициативу я
предлагаю переименовать Зеленского и его советников в Короля Гороха и шутов
гороховых", – заявил "Дням.Ру" эксперт Совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Манукян подчеркивает, что серьезно относиться к и его советникам уже не получается. Была робкая надежда на то, что со
сменой власти на Украине случится какое-то чудо. Но выяснилось, что это совсем
не те люди, с которыми можно иметь дело. "Даже журналистов своих защитить
не могут и позволяют радикалам их запугивать. Какие-то позорники", – заключил
эксперт.
Манукян прокомментировал инициативу советника президента
Украины – Никиты Потураева. Тот заявил, что "украинский" русский
отделился от языка, на котором говорят россияне – и стал другим как
грамматически, так и лексически. Так что русский язык следует называть "российским".
А Россию надо именовать "Московией".