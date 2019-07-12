Власть и оппозиция Венесуэлы близки к тому, чтобы разрешить политический кризис мирным путём. Об этом по итогам трехдневного раунда переговоров на Барбадосе рассказал губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес.

Власть и оппозиция Венесуэлы близки к тому, чтобы разрешить политический кризис мирным путём. Об этом по итогам трехдневного раунда переговоров на Барбадосе рассказал губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес.По его словам, стороны договорились установить постоянный диалог о мире и согласовали готовность работать вместе ради обеспечения мира в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскрыть детали переговоров отказался.21 января в Венесуэле начались массовые акции протеста, напоминает телеканал "Россия 24". Глава Национальной ассамблеи, оппозиционер Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Однако получить реальную власть мятежникам так и не удалось.