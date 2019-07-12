Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова. По версии следствия, во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия стихийного бедствия в его коттедже, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном из личной заинтересованности, передает телеканал "Россия 24".Как сообщалось, в Иркутской области из-за продолжительных проливных дождей поднялась вода в реках Ия, Бирюса и Ока. Из-за паводка 346 домов и участков оказались затоплены. Почти две тысячи жителей в 11 населенных пунктах в зоне наводнения лишились электроэнергии. Жертвами большой воды стали 22 человека.