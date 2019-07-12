София Ротару знает магический секрет, решили поклонники певицы. Народная артистка на последних фотографиях выглядит ровесницей своей невестки.

София Ротару знает магический секрет, решили поклонникипевицы. Народная артистка на последних фотографиях выглядит ровесницей своейневестки.Кадры семейной фотосессии Софии Ротару поразили подписчиковартистки в Instagram. Накадрах сын народной артистки Руслан Евдокименко в компании супруги Светланы и18-летней внучки певицы – Софии.Подписчики Софии Ротару позавидовали Руслану Евдокимову -его окружают такие красавицы! А народная артистка, которой в августе исполнится72 года, восхитила своим посвежевшим видом. Подписчики отметили, что Ротарувыглядит ровесницей своей невестки.Напомним, собралась на международный конкурс "Новая волна" в Сочи, который пройдет в августе. Номер украинской звезды будет одним из первых. Эта новость россиян не особо обрадовала. Напомним, что в 2018 году певица отказалась принимать участие в "Песне года" и давать концерты в России., несмотря на плотный график, при каждом удобном случае проводит время с семьей. Ее сын Руслан женат на продюсере Светлане Евдокименко. У них двое детей: Анатолию уже 25 лет, а Софии-младшей – 18. Внучка Ротару делает успехи в модельном бизнесе и поет. Недавно она выпустила свой трек, который оценила ее бабушка, пишет Teleprogramma.pro.