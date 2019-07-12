Виктория Талышинская наконец-то восстановилась после родов. Певица из группы Непара опубликовала в Instagram снимки, восхитившие ее поклонников.
Виктория Талышинская наконец-то восстановилась после родов. Певица из группы "Непара" опубликовала в Instagram снимки, восхитившие ее поклонников.
Во время беременности Виктория Талышинская сильно располнела и после родов
далеко не сразу смогла избавиться от лишних килограммов. Несмотря на лишние килограммы, певица выступала и рассказывала, что когда была в интересном положении, активно налегала на сладкое. Это и испортило фигуру звезды.
На какое-то время солистка группы "Непара" выпала из светской жизни, но вскоре коллектив вернется на сцену
после полугодового перерыва. За это время Виктория Талышинская изменилась до неузнаваемости. Она восстановилась после рождения малыша. Артистка похудела на 20
килограммов, сообщает
Исполнительница опубликовала на своей странице в соцсети фото, которые привели в восторг ее подписчиков. Они отметили, что Виктория выглядит великолепно. Некоторые фанаты даже не сразу узнали
певицу из группы "Непара" на новых кадрах.
"Какая хорошенькая красивая сексуальна", "Вика прелесть!", "Виктория, какая же Вы красивая! Я смотрю на Вас и радуюсь", "Какая супер-женщина", "Вы ангел", – написали в комментариях поклонники солитски
Напомним,
Виктория Талышинская впервые стала матерью в конце октября 2016 года.
А в 2017 году отметил свой 15-летний юбилей и провел
успешный гастрольный тур по российским городам с программой “Еще одна
Жизнь”. А 2018 год для группы начался аншлаговым концертом на самой
престижной площадке в Санкт-Петербурге в БКЗ "Октябрьский".