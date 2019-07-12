Виктория Талышинская наконец-то восстановилась после родов. Певица из группы Непара опубликовала в Instagram снимки, восхитившие ее поклонников.

Виктория Талышинская наконец-то восстановилась после родов. Певица из группы "Непара" опубликовала в Instagram снимки, восхитившие ее поклонников.Во время беременности Виктория Талышинская сильно располнела и после родовдалеко не сразу смогла избавиться от лишних килограммов. Несмотря на лишние килограммы, певица выступала и рассказывала, что когда была в интересном положении, активно налегала на сладкое. Это и испортило фигуру звезды.На какое-то время солистка группы "Непара" выпала из светской жизни, но вскоре коллектив вернется на сценупосле полугодового перерыва. За это время Виктория Талышинская изменилась до неузнаваемости. Она восстановилась после рождения малыша. Артистка похудела на 20килограммов, сообщаетИсполнительница опубликовала на своей странице в соцсети фото, которые привели в восторг ее подписчиков. Они отметили, что Виктория выглядит великолепно. Некоторые фанаты даже не сразу узналипевицу из группы "Непара" на новых кадрах."Какая хорошенькая красивая сексуальна", "Вика прелесть!", "Виктория, какая же Вы красивая! Я смотрю на Вас и радуюсь", "Какая супер-женщина", "Вы ангел", – написали в комментариях поклонники солитскиНапомним,Виктория Талышинская впервые стала матерью в конце октября 2016 года.А в 2017 году отметил свой 15-летний юбилей и провелуспешный гастрольный тур по российским городам с программой “Еще однаЖизнь”. А 2018 год для группы начался аншлаговым концертом на самойпрестижной площадке в Санкт-Петербурге в БКЗ "Октябрьский".