Убитая в Москве стюардесса была постоянной гостьей отеля,
где нашли ее тело. Она проводила в гостинице несколько часов в сопровождении
кавалера. При таком образе жизни Альбины Мухаметзяновой трагический конец
истории не удивляет экспертов.
Убитая в Москве стюардесса была постоянной гостьей отеля,
где нашли ее тело. Она проводила в гостинице несколько часов в сопровождении
кавалера. При таком образе жизни Альбины Мухаметзяновой трагический конец
истории не удивляет экспертов.
Убитая в Москве стюардесса не только летала на чартерных
рейсах в Гонконг и Шанхай. В перерывах 23-летняя девушка подрабатывала ночными
танцами в клубах и массажем. Кроме того, сотрудники отеля "Внуково-Вилладж"
знали Альбину как постоянную гостью. Она снимала номер на 6-12 часов, проводила
время не одна, а потом выселялась, пишет известный блогер Лена Миро.
"В общем, что представляла из себя гражданка с
невысокой социальной ответственностью Мухаметзянова, чем она занималась, как и
на что жила, мне совершенно понятно... Понятно, что если у девчонки нет мозгов,
но есть желание жить хорошо, деваться ей некуда, кроме как пойти в проституцию",
– пишет Миро в своем "Живом журнале".
По словам блогера, сегодня никого – в том числе и – не останавливала аморальность продажи своего тела. Однако эта "сладкая жизнь" красиво
выглядит только в прилизанном Instagram.
А в реальной жизни такие приключения заканчиваются проломленным черепом или
разбитой бутылкой в вагине – но об этом в соцсетях вам не расскажут, пишет
Миро.
Как сообщалось, – 23-летняя
Альбина Мухаметзянова – в 2017-2018 годах работала стриптизершей в Набережных
Челнах и Казани. Позже окончила курсы бортпроводников, летала на постоянных
рейсах в Китай, Уфу и Краснодар. 10 июля девушку нашли задушенной в номере
отеля в Новой Москве. По рассказам персонала гостиницы, бортпроводница
заселилась в номер с 25-летнем мужчиной, который затем исчез. Его разыскивает
полиция.