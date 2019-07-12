Убитая в Москве стюардесса была постоянной гостьей отеля, где нашли ее тело. Она проводила в гостинице несколько часов в сопровождении кавалера. При таком образе жизни Альбины Мухаметзяновой трагический конец истории не удивляет экспертов.

Убитая в Москве стюардесса была постоянной гостьей отеля,где нашли ее тело. Она проводила в гостинице несколько часов в сопровождениикавалера. При таком образе жизни Альбины Мухаметзяновой трагический конецистории не удивляет экспертов.Убитая в Москве стюардесса не только летала на чартерныхрейсах в Гонконг и Шанхай. В перерывах 23-летняя девушка подрабатывала ночнымитанцами в клубах и массажем. Кроме того, сотрудники отеля "Внуково-Вилладж"знали Альбину как постоянную гостью. Она снимала номер на 6-12 часов, проводилавремя не одна, а потом выселялась, пишет известный блогер Лена Миро."В общем, что представляла из себя гражданка сневысокой социальной ответственностью Мухаметзянова, чем она занималась, как ина что жила, мне совершенно понятно... Понятно, что если у девчонки нет мозгов,но есть желание жить хорошо, деваться ей некуда, кроме как пойти в проституцию",– пишет Миро в своем "Живом журнале".По словам блогера, сегодня никого – в том числе и – не останавливала аморальность продажи своего тела. Однако эта "сладкая жизнь" красивовыглядит только в прилизанном Instagram.А в реальной жизни такие приключения заканчиваются проломленным черепом илиразбитой бутылкой в вагине – но об этом в соцсетях вам не расскажут, пишетМиро.Как сообщалось, – 23-летняяАльбина Мухаметзянова – в 2017-2018 годах работала стриптизершей в НабережныхЧелнах и Казани. Позже окончила курсы бортпроводников, летала на постоянныхрейсах в Китай, Уфу и Краснодар. 10 июля девушку нашли задушенной в номереотеля в Новой Москве. По рассказам персонала гостиницы, бортпроводницазаселилась в номер с 25-летнем мужчиной, который затем исчез. Его разыскиваетполиция.