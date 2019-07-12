Москвич неоднократно предоставлял наркозависимым людям свою квартиру на Саратовской улице для потребления запрещенных средств и веществ...

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО задержали 43-летнего жителя столицы по подозрению в организации притона для потребления наркотических средств.Полицейские установили, что 43-летний ранее судимый москвич неоднократно предоставлял наркозависимым людям свою квартиру на Саратовской улице для потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за пользование своей квартирой мужчина получал от гостей наркотические средства и психотропные вещества.В результате обследования жилого помещения оперативниками обнаружены и изъяты стеклянный флакон с неизвестным растительным веществом, а также шприцы для потребления наркотических средств.Отделом дознания территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО