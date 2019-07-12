Во время словесной перепалки мужфина неожиданно направил в сторону потерпевшей предмет, визуально схожий с пневматическим пистолетом...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Даниловскому району задержали жителя столицы, подозреваемого в хулиганстве.В полицию обратилась 27-летняя жительница Подмосковья. По ее словам, она в качестве пассажира ехала в автомобиле «Дэу Нексия» со своим знакомым по Б. Тульской улице. По ходу движения у ее спутника возник конфликт с другим участником дорожного движения – водителем автомобиля марки «Мерседес». Во время словесной перепалки последний неожиданно направил в ее сторону предмет, визуально схожий с пневматическим пистолетом, и произвел несколько выстрелов.После инцидента женщина с травмой в виде ушиба грудной клетки была доставлена в одну из городских больниц, где ей оказали медицинскую помощь. Злоумышленник скрылся с места происшествия.В результате проверки сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель столицы.Дознанием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведенииПресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22