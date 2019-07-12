Постановление губернатора признали незаконным

Постановление губернатора признали незаконнымПо закону, расходы на зарплату младших воспитателей и других сотрудников детских садов возложены на областной бюджет.Администрация города Владимира подала в суд на администрацию области, не придя к общему решению, кто же должен финансировать детские сады.Суд постановил, что за последние 3 года только город Владимир недополучил из областного бюджета на данные цели около 1 миллиарда рублей.11-го июля, по итогам нескольких судебных заседаний, Владимирский областной суд удовлетворил требования администрации Владимира к администрации Владимирской области, признав оспариваемое приложение к постановлению губернатора, в котором муниципалитеты должны были брать на себя расходы на зарплаты нянечкам, незаконным.