В семье Николая Баскова случилась трагедия. Отец золотого голоса России умер после продолжительной болезни. Лишь сейчас артист вышел в свет после невосполнимой потери.

В семье Николая Баскова случилась трагедия. Отец "золотого голоса России" умер после продолжительной болезни. Лишь сейчас артист вышел в свет после невосполнимой потери.С 11 июля в городе на Неве стартовал Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга". В первый же день на сцене "Ледового дворца" выступили певицы Слава и Виктория Дайнеко, а также Дима Билан, группы "Земляне", легендарный исполнитель Юрий Антонов и многие другие. Ведущими шоу стали Елена Север и Николай Басков.Примечательно, что "золотой голос России" для выхода в свет выбрал черный костюм с минимумом украшений, ведь это было первое появление артиста на публике после страшного события – потери отца.Николай Басков проявил настоящий профессионализм: во время участия в фестивале он не выдал ничем своего горя. "Натуральный блондин" зажигательно вел мероприятие и проникновенно пел, о чем свидетельствуют видеозаписи, опубликованные на официальной фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" в социальной сети Instagram.Напомним, о смерти отца Никлая Баскова Виктора стало известно 1 июля. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. "Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе 🙏 мой горячо любимый Папа .... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написал в своем аккаунте "натуральный блондин". Он отметил, что их с мамой любовь к нему бессмертна.Многочисленные поклонники и коллеги, друзья выразили свои соболезнования . Сам певец поблагодарил за поддержку. "От всего сердца хочу выразить вам слова огромной благодарности за поддержку и внимание в этот непростой для моей семьи период. Но жизнь продолжается. Конечно, за эти дни я многое переосмыслил и по-другому посмотрел на многие вещи, поэтому я решил не замыкаться, а быть рядом с вами , продолжить творить, чтобы легче справиться с моей болью!!!❤️🙏" – поблагодарил , опубликовав фото с певцом Александром Буйновым и дизайнером Валентином Юдашкиным с женой.