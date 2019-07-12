Меган Маркл отказались брать в известное фешен-шоу. Причиной стал непредсказуемый характер будущей герцогини.

Меган Маркл отказались брать в известное фешен-шоу. Причинойстал непредсказуемый характер будущей герцогини.Детали биографии Меган Маркл раскрыла ведущая популярнойпрограммы Wendy Williams Show. Актриса несколько лет назад участвовала вкастинге этого проекта. Будущая жена принца Гарри хотела принять участие в программев качестве модели, но ей дали от ворот поворот."Она пришла к нам, чтобы стать одной из наших моделей.Мы делаем моду, как-то так. Это было до того, как она встретила рыжеволосогоГарри, примерно в конце 2009 – начале 2010 года", – рассказала журналистамведущая передачи Венди Уильямс.По словам телеведущей, причиной отказа стал непростойхарактер . Венди отметила, что актриса была непредсказуема – этостало явным еще в то время, когда она появилась в другом телевизионном проекте– Deal or No Deal. Уильямсподчеркнула, что Меган нужна была азартная игра.О непростом характере постоянно ходят разговорыи после того, как она стала женой принца Гарри и герцогиней Сассекской – этослучилось в 2018 году. Персонал дворца дал ей прозвище "трудная герцогиня",напоминает Daily Express. Венди Уильямс, в свою очередь, назвала герцогиню Сассекскую "темной лошадкой".