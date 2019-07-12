Меган Маркл отказались брать в известное фэшн-шоу. Причиной
стал непредсказуемый характер будущей герцогини.
Меган Маркл отказались брать в известное фэшн-шоу. Причиной
стал непредсказуемый характер будущей герцогини.
Детали биографии Меган Маркл раскрыла ведущая популярной
программы Wendy Williams Show. Актриса несколько лет назад участвовала в
кастинге этого проекта. Будущая жена принца Гарри хотела принять участие в программе
в качестве модели, но ей дали от ворот поворот.
"Она пришла к нам, чтобы стать одной из наших моделей.
Мы делаем моду, как-то так. Это было до того, как она встретила рыжеволосого
Гарри, примерно в конце 2009 – начале 2010 года", – рассказала журналистам
ведущая передачи Венди Уильямс.
По словам телеведущей, причиной отказа стал непростой
характер . Венди отметила, что актриса была непредсказуема – это
стало явным еще в то время, когда она появилась в другом телевизионном проекте
– "Deal or No Deal". Уильямс
подчеркнула, что Меган нужна была азартная игра.
О непростом характере постоянно ходят разговоры
и после того, как она стала женой принца Гарри и герцогиней Сассекской – это
случилось в 2018 году. Персонал дворца дал ей прозвище "трудная герцогиня",
напоминает Daily Express. Венди Уильяис, в свою очередь, назвала герцогиню Сассекскую "темной лошадкой".