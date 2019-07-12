Ожидания горожан, новые форматы представления и обсуждения общих требований были озвучены в начале июля в Гостином Дворе на общегородском форуме Мой Район (состоялся как отдельное мероприятие в рамках MUF)

Директор первого открытого форума "Мой район" Ирина Гордина-Невмержицкая рассказала редакции 33Live.RuНедвижимость, как форсайт-сессии помогают выстраивать диалог между городом и жителями в вопросах создания комфортной среды, и что сегодня большего волнует москвичей каждого района.Сама инициатива московского правительства по внедрению лучших практик городских активистов в градостроительную систему, может преобразовать не только отдельные районы Москвы, но и другие территории в масштабе страны. Ожидания горожан, новые форматы представления и согласования общественных требований на примере, проведенных в 11 столичных округах форсайт-сессий, результаты которых были представлены в рамках проекта "Мой район" на Московском урбанистическом форуме, выявили возможности и недостатки систем городского планирования и управления.Публичные дискуссии в формате форсайт-сессий - один из наиболее эффективных способов взаимодействия города и горожан. Это методика, которая создана на основе анализа пользовательских сценариев, преобразующих общественные городские пространства, позволяет находить решения, оптимальные для разных групп лиц, и конструктивно решать возникающие в ходе коллективного мозгового штурма разногласия.Так, например, главными темами, волнующими жителей столицы, стали: развитие транспортной системы мегаполиса, благоустройство и необходимость учёта мнения разных целевых групп в программах развития. Цифровизация общества позволяет, по сути, запустить простые механизмы взаимодействия локальных сообществ и власти по большинству вопросов. Именно поэтому, москвичи, участники форсайт-сессий не в последнюю очередь сделали акцент на доступности онлайн сервисов.В ходе живого диалога выяснилось также, что в понятие "благоустройство" жители большинства районов столицы в основном вкладывают ощущение безопасности, которое оно формирует. Понятие широкое, состоящее из большого числа различных факторов.Так, тема развития городской транспортной инфраструктуры оказалась наиболее актуальной для жителей ЮЗАО, ТИНАО и САО, то есть граничащих с Подмосковьем районов города. Участники форсайт-сессий также, уверены, что Москве необходимы правила для "технопешеходов", то есть пользователей электросамокатов и моноколес. Кодекс "технопешехода", по мнению горожан, должен обязательно учитываться в градостроительной практике.В части досуговой и культурно-исторической составляющей жизни в мегаполисе, что предсказуемо, лучше всего обеспечены жители ЦАО. А, вот, озеленением центра горожане не удовлетворены и хотели бы, чтобы ведомства, ответственные за городское ландшафтное благоустройство, учли их пожелания по поводу замены кленов и тополей. А также считать моментом озеленения не факт высадки деревьев, а факт их приживания.На северо-западе Москвы особую актуальность приобрели вопросы, связанные с развитием культурной, туристической активности, проведением районных фестивалей, организацией культурно-развлекательных мероприятий с участием подрастающего поколения.На востоке Москвы в приоритете вопросы создания социально-культурного инкубатора, развитие технологий, связанных с раздельным сбором и переработкой мусора, организация питомников для растений, выполняющих функции "живой изгороди".Жителей ЗАО волнует вопрос доступа к школьным стадионам, и организация площадок для трансляции с мероприятий общегородского формата, а также сохранение зеленых зон, которые в будущем могут стать парковыми массивами. Среди интересующих вопросов также - выделение первых этажей зданий под социальную инфраструктуру и открытие летних фудкортов.Темы, связанные с медициной и смежными социальными вопросами, в первую очередь волнуют зеленоградцев. Они высказались за создание центра временного пребывания для инвалидов и пожилых людей, где они могли бы круглосуточно получать медицинский уход и находиться под присмотром. Также речь шла о бесплатном проезде для машин "скорой помощи" по трассе М11.Расширение сети учреждений среднего профессионального образования тоже стала темой конструктивного диалога с городскими властями. Решать задачи профориентирования учащихся старших классов поможет каникулярный лагерь, открытие которого по инициативе жителей, планируется на севере Москвы в ходе реализации программы "Мой район".В СВАО уже сейчас востребован специализированный семейный центр. Его жители хотели бы, чтобы в структуру центра вошли сервисы, направленные, в том числе, и на работу с детьми с особенностями развития. Функции социальной защиты, по мнению жителей этого района, следует усилить при помощи портала услуг, а также доставку продуктов и медикаментов для инвалидов и пожилых людей.В числе социально значимых вопросов для жителей Новой Москвы: строительство промышленно-технологических парков, ориентированных на развитие малого производства; ликвидация свалок строительного мусора; борьба с борщевиком и другими опасными растениями; упорядочивание регистрации домашних животных; открытие МФЦ в торговых центрах; а также участие бизнеса в социальных сервисах (в частности, в оказании ритуальных услуг).Не хватает магазинов шаговой доступности жителям ВАО, ЗАО и ТиНАО. Жители этих районов просят разработать меры поддержки, чтобы дать возможность малому и среднему бизнесу открывать фермерские мини-магазины.Реорганизация маршрутов движения и пристыковка речного транспорта к основной московской транспортной системе, использование малого гибридного автотранспорта, запуск различных экологических сервисов, развитие интерактивных, привлекательных форматов для музеев, библиотек, домов культуры – вопросы, которые поднимали на форсайт-сессиях жители ЮАО.На юго-западе внимание жителей сосредоточено на создании летних рекреационных зон и разработке мультирежимной программы функционирования больших паркингов.Все выводы по развитию районов на основании проведенных форсайт-сессий, переданы в местные управы и соответствующие департаменты правительства Москвы. На мой взгляд, это очень перспективный системный ход. Информация, полученная из первых уст, станет основой комплексного городского исследования, которого еще не было в Москве, несмотря на то, сбор данных в отдельных районах из разных источников происходит постоянно. Не сомневаюсь, есть выявленные проблемы – найдутся и решения.