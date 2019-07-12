Дональд Трамп заявил, что самыми влиятельными людьми в обществе становятся блогеры и журналисты интернет-СМИ. И что они – в отличие от прессы и телеканалов – доносят до американцев правдивые, а не фейковые новости.

Дональд Трамп заявил, что самыми влиятельными людьми в обществе становятся блогеры и журналисты интернет-СМИ. И что они – в отличие от прессы и телеканалов – доносят до американцев правдивые, а не фейковые новости.На конференции, которая прошла в Белом Доме, Трамп подчеркнул, что именно соцсети помогли ему выиграть президентскую гонку, сообщает телеканал "Россия 24". И намекнул, что надеется на поддержку блогеров и пользователей Твиттера – и в следующем году, когда он снова будет бороться за пост президента США."Никогда ещё интернет-журналисты не были столь влиятельными людьми. Вы бросаете вызов медиа-привратникам и корпоративным цензорам, чтобы донести факты до американского народа напрямую – не проходя через фильтр фейковых новостей. Вместе вы охватываете на сегодня гораздо большую аудиторию, нежели любое телевидение или вещательная сеть. Они не могут с вами тягаться", — заявил Дональд Трамп, президент США.