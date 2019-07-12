Дональд Трамп сделал сенсационное заявление. На выступлении в Белом доме американский лидер сказал, что лично видел, что голливудский актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Дональд Трампсделал сенсационное заявление. На выступлении в Белом доме американскийлидер сказал, что лично видел, что голливудский актер Арнольд Шварценеггермертв.Стоитотметить, что глава государства сильно оконфузился. О фразе президента США сообщилв Twitter журналист Yahoo News Хантер Уокер. При этом он подчеркнул, Арнольд Шварценеггерна самом деле жив.Оченьудивился известию о собственной смерти и сам актер и экс-губернатор Калифорнии.Он поспешил напомнить поклонникам, что здравствует. Арнольд Шварценеггер завил,что хоронить его пока рановато. "Я всееще здесь. Хотите, сравним налоговые декларации?" – предложил он ДональдуТрампу.Позже журналист уточнил, что глава Белогодома говорил о смерти Арни, обсуждая рейтинги реалити-шоу "Ученик". Эту программунынешний президент США вел и продюсировал с 2003 по 2015 годы. До 2017-говедущим передачи был , сообщает издание People.Отметим, скоро у российских поклонников голливудскогоартиста будет шанс увидеть его на родине. Как писали "Дни.ру", приедет в Санкт-Петербург и выступит на крупнейшем в миреобразовательном событии Synergy Global Forum. Мероприятие состоится на"Газпром Арене" 4 октября и соберет более 50 тысяч участников изРоссии, стран СНГ и дальнего зарубежья.