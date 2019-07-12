Дональд Трамп
сделал сенсационное заявление. На выступлении в Белом доме американский
лидер сказал, что лично видел, что голливудский актер Арнольд Шварценеггер
мертв.
Дональд Трамп
сделал сенсационное заявление. На выступлении в Белом доме американский
лидер сказал, что лично видел, что голливудский актер Арнольд Шварценеггер
мертв.
Стоит
отметить, что глава государства сильно оконфузился. О фразе президента США сообщил
в Twitter журналист Yahoo News Хантер Уокер. При этом он подчеркнул, Арнольд Шварценеггер
на самом деле жив.
Очень
удивился известию о собственной смерти и сам актер и экс-губернатор Калифорнии.
Он поспешил напомнить поклонникам, что здравствует. Арнольд Шварценеггер завил,
что хоронить его пока рановато. "Я все
еще здесь. Хотите, сравним налоговые декларации?" – предложил он Дональду
Трампу.
Позже журналист уточнил, что глава Белого
дома говорил о смерти Арни, обсуждая рейтинги реалити-шоу "Ученик". Эту программу
нынешний президент США вел и продюсировал с 2003 по 2015 годы. До 2017-го
ведущим передачи был , сообщает издание People.
Отметим, скоро у российских поклонников голливудского
артиста будет шанс увидеть его на родине. Как писали "Дни.ру", приедет в Санкт-Петербург и выступит на крупнейшем в мире
образовательном событии Synergy Global Forum. Мероприятие состоится на
"Газпром Арене" 4 октября и соберет более 50 тысяч участников из
России, стран СНГ и дальнего зарубежья.