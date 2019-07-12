В пятницу в минобороны Турции сообщили о начале поставок российских зенитных ракетных систем С-400. В рамках контракта на авиабазу Мюррею в Анкару доставлена первая часть компонентов ЗРС С-400.

В пятницу в минобороны Турции сообщили о начале поставок российских зенитных ракетных систем С-400, передает ТАСС. В рамках контракта на авиабазу под Анкарой доставлена первая часть компонентов ЗРС С-400.Впервые информация о поставках С-400 "Триумф" Турции появились в ноябре 2016 года. Сведения о заключения контракта между двумя странами подтвердились 12 сентября 2017 года.Как заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, развертывание С-400 стартует в октябре 2019 года.В декабре 2017 года гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что стоимость поставки Анкаре систем С-400, предназначенной для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей, составляет 2,5 миллиардов долларов.Против покупки систем Турцией активно выступают США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы "Пэтриот". Также Штаты угрожают Анкаре санкциями. В частности, они предупреждали Турцию, что могут отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.