Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные опроса, посвященного парламентским выборам 21 июля.

Результаты показывают, что если бы выборы прошли сегодня, 5 % барьер преодолели бы партии:

«Слуга народа». За кандидатов от партии, которая поддерживает действующего Президента Украины В. Зеленского, готовы проголосовать 50 % будущих избирателей. «Оппозиционная платформа – За жизнь». Депутатов от партии, которую возглавляют В. Рабинович и Ю. Бойко, готовы поддержать 12 % избирателей. Как видим, разрыв с лидером – более, чем в 4 раза. «Голос». Партию фронтмена группы «Океан Эльзы» готовы провести в Верховную Раду 8 % избирателей. «Европейская солидарность». Членов партии 5-го Президента готовы отправить снова управлять страной 7 % будущих избирателей. «Батьківщина». Партию Ю. Тимошенко, в списках которой некоторое время лидировала пленная украинская летчица Надежда Савченко, хотят видеть в парламенте 6 % избирателей.

Шансы преодолеть 5 % барьер и занять депутатские кресла есть также у членов партии «Сила и честь», которую возглавляет И. Смешко. Согласно данным опроса, другие партии набирают менее 3 % голосов, и их прохождение в Раду маловероятно.

При этом прийти на выборы и проголосовать собирается рекордное число избирателей – около 83 %. Из этих 83 % 65 % точно придут на выборы, 18 % – придут скорее всего. Принципиально не будут голосовать 12 % опрошенных. Из этих 12 % 8 % потенциальных избирателей точно не придут на участки, 4 % – скорее всего не придут. Оставшиеся 5 % избирателей затруднились дать какой-либо ответ.

Данный опрос проводился в течение 10 суток во всех регионах страны (исключение – временно оккупированные территории). В нем приняло участие более 2400 украинцев старше 18 лет. Социологи утверждают, что максимальная погрешность в их исследовании составляет 2 %.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы были назначены после того, как сразу после инаугурации новоизбранный Президент Украины распустил ВР VIII созыва. С тех пор вести с полей политических баталий напоминают то новости спортивные, то сюжеты театра абсурда. Выборы будут проходить по смешанной системе – часть депутатов будет проходить от партий, часть – по мажоритарным округам. На сегодняшний день свои списки в Центральную избирательную комиссию подали 22 партии и более 3 тыс. кандидатов-мажоритарщиков.