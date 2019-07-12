Ужасная трагедия произошла в китайской провинции Сычуань. Ничего не предвещающая поездка оказалась роковой.

Ужасная трагедия произошла в китайской провинции Сычуань. Ничего не предвещающая поездка оказалась роковой.На пассажирский автобус, который отправлялся на экскурсию в горы, свалилась многотонная глыба. На тот момент в салоне в этот момент находились 30 туристов – все граждане Китая.Транспортное средство попало под камнепад. В результате огромный обломок скалыпопал прямо в середину автобуса.В итоге восемь человек погибли, еще 16 получили серьезные ранения.Спасателям пришлось разрезать транспортное средство пополам для того, чтобы достать пассажиров и тела. Всех получивших травмы в срочном порядке доставили в больницы. Сейчас их состояние оценивают медики, сообщает .Известно, что ДТП произошло 11 июля около двух часов дня по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Другие детали пока не известны.