УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Щербахина Дмитрия Вадимовича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Щербахина Дмитрия Вадимовича, 1977 года рождения, который 06 июля 2019 года ушел из дома в поселении Воскресенское и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 37-38 лет, рост 195 см, волосы темные, коротко стриженные.Был одет: спортивная кофта с капюшоном серого цвета, спортивные брюки черного цвета, кроссовки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02; или в службу «102» (cмобильного – 112)Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79