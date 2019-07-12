Сегодня четыре года с момента трагедии в 242-м учебном центре ВДВ. В этот день 24 новобранца, которые только успели принять присягу, погибли при обрушении казармы третьего учебного парашютно-десантного батальона.

Сегодня четыре года с момента трагедии в 242-м учебном центре ВДВ. В этот день 24 новобранца, которые только успели принять присягу, погибли при обрушении казармы третьего учебного парашютно-десантного батальона.Как информирует ГТРК "Иртыш", в поселке Светлый прошли траурные мероприятия. В храме Святой Троицы отслужили молебен в память о погибших. Приехал бывший курсант учебного центра Рустам Набиев, тогда он оказался под завалами и чудом остался жив. В казарме находилось 337 человек, под завалами оказалось 38. В Светлом ему удалось прослужить чуть больше двух недель. После трагедии Рустам перенес несколько операций и долгий путь восстановления. Теперь каждый год он проделывает длинный путь из Башкирии к месту своей службы, чтобы постить память погибших сослуживцев.