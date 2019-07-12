12.07.2019

2019-07-12 22:55:26

В Абхазии в ДТП погибла россиянка

В пятницу, 12 июля, в курортном городе Гагре туристический автобус

Volkswagen Caravelle

столкнулся с легковым автомобилем

Honda Fit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство в Абхазии.



В результате аварии погибли два пассажира, среди них – россиянка. Еще семеро человек, включая пятерых граждан России, получили травмы средней степени тяжести. Оба водителя находятся в критическом состоянии.