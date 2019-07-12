По информации пресс-службы аэропорта Краснодара, при досмотре на входе в международный аэропорт Ефременков нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности, нарушая общественный порядок.

В аэропорту Краснодара полицейские задержали актера Тимура Ефременкова, передает ТАСС.По информации пресс-службы аэропорта Краснодара, при досмотре на входе в международный аэропорт Ефременков нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности, нарушая общественный порядок. Сотрудники отряда линейной полиции забрал дебошира в 02:05 в отделение.В сообщении пресс-службы аэропорта говорится, что работники аэропорта вели себя корректно и проводили досмотр в строгом соответствии с законом.Актер театра и кино Ефременков известен по ролям в сериалах и фильмах "Папины дочки", "Глухарь", "Легенда 9 17".