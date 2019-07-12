В Башкирии 17 лет колонии строгого режима получил Константин Вавилов. Он заживо сжег влюбленную пару, которая сняла на ночь комнату в его квартире. Молодые люди заперлись в кухне, подперев дверь диваном. Варивилов разлил бензин и поджег помещение. Перед смертью девушка успела дать показания.

В Башкирии Верховный суд огласил приговор обвиняемому в убийстве двух человек. Константин Вавилов, который в своей квартире заживо сжег влюбленную пару, получил 17 лет колонии строгого режима.Трагедия произошла, когда влюбленная пара сняла у него на ночь комнату. Молодые люди заперлись в кухне, подперев дверь диваном дверь.Варивилов разлил бензин и поджег помещение зажигалкой. Шансов на спасение у влюбленных не было: хоть и первый этаж, но на окнах – решетки.Молодой человек погиб на месте, а девушка в тяжелом состоянии с сильными ожогами была доставлена в больницу. Спасти ее медикам не удалось, но перед смертью она успела дать показания следователям и даже рассказала, что могло стать причиной столь жестокой расправы с ними.Эксклюзивные кадры этого предсмертного признания были показаны в эфире программы "Вести-Башкортостан".Правда, преступник этого не знал и, уверяя, что пожар случился, когда он вышел в магазин, надеялся на придуманное им алиби.Убийца заявлял, что его в тот момент видел сослуживец отца, но показания он уже дать не может, поскольку уже умер.В ходе расследования алиби рассыпалось: оказалось, мужчина этот умер еще за месяц до того, как Вавилов сжег влюбленных.Учитывая то, что на момент совершения двойного убийства Вавилов имел условный срок за кражу, ему дали максимально строгое наказание.