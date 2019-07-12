В ходе встреч автоинспекторы напоминали о правилах безопасного поведения и знакомили ребят с транспортом дорожно-патрульной службы.

Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профилактические мероприятия в пришкольных лагерях отдыха детей, расположенных на территории города Гусь-Хрустальный и района.В рамках мероприятий сотрудники полиции напомнили детям о том, как провести летние каникулы безопасно. Были затронуты основные проблемные вопросы в области безопасности дорожного движения, такие, как правила поведения на улице, во дворах жилых домов, в салоне транспортного средства. Особое внимание было уделено требованиям к движению велосипедистов.Инспекторы еще раз напоминали ребятам о том, что выезжать на проезжую часть на велосипеде можно с 14 лет, а пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде запрещено, так как это крайне опасно. Управлять мопедом и скутером можно только с 16 лет, имея при себе водительское удостоверение категории «М», а браться за управление мотоциклом можно с 18 лет, при наличии водительского удостоверения категории «А».Не осталась без внимания и необходимость использования в темное время суток световозвращающих элементов и соблюдение правил перехода проезжей части.Также во время встреч автоинспекторы знакомили ребят с автомобилем дорожно-патрульной службы. Полицейские не только показали и рассказали об устройстве специального транспортного средства, но и разрешили школьникам посидеть в салоне автомобиля, включить специальную световую и звуковую сигнализацию, а также призвать пешеходов соблюдать правила дорожного движения через громкоговорящую связь.Подобные мероприятия пройдут во всех местах массового пребывания детей до конца летнего сезона.