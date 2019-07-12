12 июля объявлен днём траура в Иркутской области. Указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко. В регионе будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуют воздержаться от развлекательных мероприятий и передач.

12 июля объявлен днём траура в Иркутской области. Указ об этом подписал губернатор Сергей Левченко. В регионе будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуют воздержаться от развлекательных мероприятий и передач.Глава региона от имени всех жителей Прибайкалья и правительства области выразил соболезнования родным и близким погибших. Как напоминает ГТРК "Иркутск", в результате сильного наводнения в Тулуне погибли 25 человек. Ещё 10 считаются пропавшими без вести.В настоящее время в пострадавших от наводнения районах начали работу сотрудники прокуратуры. В зону затопления отправлены наиболее опытные работники надзорного ведомства из Иркутской области и Приморья. Студенты института Генпрокуратуры помогают в качестве волонтеров.В первую очередь будут составлены правовые акты, обозначающие границы подтопленной территории, а также установлено точное количество пострадавших. В Тулуне и Нижнеудинске развернута мобильная приёмная Генпрокурора России. Больше всего обращений идет от пострадавших, которые фактически проживают в зоне ЧС, но не зарегистрированы там.Заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин, сообщил, что порядка пятисот обращений уже направлено в суды. Более 2,5 тысяч граждан обратились за помощью к прокурорам. "Обращения позволяют гражданам установить, что ЧС повлияла на их жизнедеятельность и они пострадали. Это сразу позволяет им получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей и последующие выплаты".