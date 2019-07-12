Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности телефонных переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он отметил, что российский и украинский лидеры обсудили тему работы в нормандском формате.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности телефонных переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он отметил, что российский и украинский лидеры обсудили тему работы в нормандском формате.По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского. О том, какие темы поднимались на переговорах, говорится в сообщении на официальном сайте президента России.В частности, главы двух государств обсудили урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, а также совместную работу по возвращению удерживаемых лиц с обеих сторон. "Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", – говорится в сообщении. Также был поднят вопрос продолжения контактов в нормандском формате, пишет .Подробности переговоров Путина с Зеленским раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это был первый разговор двух президентов и он был скорее ознакомительным. "Разговор носил достаточно прагматичный характер", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера.Эксперты и журналисты вспомнили, что свой первый разговор с Владимиром Путиным Владимир Зеленский пообещал начать с утверждения об украинской принадлежности Крыма и Донбасса. Остался ли политик верен своим словам или нет Песков раскрывать не стал, предложив обратиться за разъяснением этого вопроса к украинской стороне.Он же приоткрыл завесу тайны над вопросом, с чего начал свое общение непосредственно президент России, передает . "Путин начал разговор словами "здравствуйте", – подчеркнул Дмитрий Песков.Сообщается, что сами переговоры продлились порядка 20 минут. Пресс-секретарь президента России отметил, что на данный момент необходимость повторного диалога Путина и Зеленского отсутствует.