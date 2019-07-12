Незаурядное дорожно-транспортное происшествие в Ямало-Ненецком автономном округе попало в объектив регистратора, установленного в салоне легкового автомобиля, на который наехал невнимательный водитель грузовика.

На днях в городе Лабытнанги, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе, произошло не самое заурядное дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив автомобильного регистратора.Водитель грузовика "Урал", сдававший задним ходом на перекрестке, по какой-то причине проигнорировал наличие легкового авто, стоявшего у него на пути. Не повлиял на ситуацию и добровольный помощник, взявший на себя роль "регулировщика".В итоге грузовик-"вахтовка" основательно переехал легковушку – к счастью, в результате инцидента обошлось без пострадавших.