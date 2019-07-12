Фигуранты, не имея специального разрешения на осуществление банковской деятельности, предлагали свои услуги по обналичиванию денежных средств...

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение двоим участникам организованной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность.В ходе предварительного следствия установлено, что фигуранты, не имея специального разрешения на осуществление банковской деятельности, посредством мобильной связи, а также сети Интернет предлагали свои услуги по обналичиванию денежных средств, предоставляя для этих целей реквизиты подконтрольных им организаций. При этом злоумышленники удерживали с клиентов комиссию в размере не менее 12 % от отправленных сумм. Доход от противоправной деятельности превысил 9 миллионов рублей.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».Сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве проведены обыски в 16 жилищах и 2 офисных помещениях, в ходе которых были изъяты печати, документы фиктивных организаций.К уголовной ответственности привлечены двое граждан 36 и 43 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53