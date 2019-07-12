Злоумышленник проник в транспортное средство, находившееся на стоянке в районном центре.
Отделом дознания ОМВД России по Камешковскому району возбуждено уголовное в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в краже имущества из автомобиля.
Фигурант был задержан сотрудниками полиции в конце июня после поступившего в полицию сообщения о хищении, совершенном из автомобиля «ВАЗ-21123», который был припаркован на охраняемой стоянке в районном центре.
Предметом преступного посягательства стали магнитола, два тормозных барабана и бутылка виски. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 7000 рублей.
В содеянном злоумышленник сознался, пояснив, что планировал продать похищенное имущество.
В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), продолжается.
Похищенное изъято сотрудниками полиции.