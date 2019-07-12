Злоумышленник проник в транспортное средство, находившееся на стоянке в районном центре.

Отделом дознания ОМВД России по Камешковскому району возбуждено уголовное в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в краже имущества из автомобиля.Фигурант был задержан сотрудниками полиции в конце июня после поступившего в полицию сообщения о хищении, совершенном из автомобиля «ВАЗ-21123», который был припаркован на охраняемой стоянке в районном центре.Предметом преступного посягательства стали магнитола, два тормозных барабана и бутылка виски. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 7000 рублей.В содеянном злоумышленник сознался, пояснив, что планировал продать похищенное имущество.В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), продолжается.Похищенное изъято сотрудниками полиции.