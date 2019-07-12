Прокурор потребовал, чтобы его семью обеспечили благоустроенным жильем

Прокурор потребовал, чтобы его семью обеспечили благоустроенным жильемПрокуратура провела проверку соблюдения жилищного законодательства в Судогде.Выяснилось, что семья из 5-ти человек, в состав которой входит ребенок-инвалид, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, проживает в однокомнатной квартире общей площадью 36 квадратных метров. Городская администрация поставила семью на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. Однако жилье им так и не предоставили.Прокурор потребовал, чтобы ребенка и его семью обеспечили благоустроенной квартирой. Суд удовлетворил требования. Администрация выделила жилье.