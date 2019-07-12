Мужчина сдавал назад, не убедившись в безопасности своих действий
Мужчина сдавал назад, не убедившись в безопасности своих действий
31-летнего мужчину, имеющего временную регистрацию в Москве, подозревают в причинении смерти по неосторожности.
Вечером 10 июля этого года мужчина приехал в частное домовладение в Судогодском районе, где занимался погрузкой товара для транспортировки в столицу.
Завершив погрузку, водитель сел за руль и задним ходом начал выезжать из гаража. При движении с минимальной скоростью он наехал малыша (сына хозяев дома), гулявшего во дворе.
От полученных травм годовалый малыш погиб.
Расследование продолжается.
Исходя из установленных обстоятельств, следователь оценивает и действия мамы погибшего ребенка, оставившей сына присмотра.