Мужчина сдавал назад, не убедившись в безопасности своих действий

Мужчина сдавал назад, не убедившись в безопасности своих действий31-летнего мужчину, имеющего временную регистрацию в Москве, подозревают в причинении смерти по неосторожности.Вечером 10 июля этого года мужчина приехал в частное домовладение в Судогодском районе, где занимался погрузкой товара для транспортировки в столицу.Завершив погрузку, водитель сел за руль и задним ходом начал выезжать из гаража. При движении с минимальной скоростью он наехал малыша (сына хозяев дома), гулявшего во дворе.От полученных травм годовалый малыш погиб.Расследование продолжается.Исходя из установленных обстоятельств, следователь оценивает и действия мамы погибшего ребенка, оставившей сына присмотра.