По делу о беспорядках в Тбилиси МВД Грузии вызвало ещё четверых оппозиционеров. В том числе - представители партий Единое Национальное движение и Победившая Грузия. Их опросили как свидетелей.

По делу о беспорядках в Тбилиси МВД Грузии вызвало ещё четверых оппозиционеров. В том числе — представители партий "Единое Национальное движение" и "Победившая Грузия". Их опросили как свидетелей.На прошлой неделе политики уже давали показания, напоминает телеканал "Россия 24". Расследование беспорядков 20-го июня ведут по двум статьям: "организация группового насилия" и "попытка переворота". Протесты в грузинской столице и других городах — сейчас продолжаются. Митингующие требуют отправить в отставку главу МВД Грузии.