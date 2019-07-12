Военные продолжают оказывать помощь пострадавшему от паводка Тулуну. Железнодорожные батальоны заняты в ремонте дорог. Для этих работ привлечено более 30 единиц спецтехники. На ней, в том числе, перевозят грунт из ближайшего карьера. С улиц убирают завалы - лес, мусор, обломки зданий.

Военные продолжают оказывать помощь пострадавшему от паводка Тулуну. Железнодорожные батальоны заняты в ремонте дорог. Для этих работ привлечено более 30 единиц спецтехники. На ней, в том числе, перевозят грунт из ближайшего карьера. С улиц убирают завалы — лес, мусор, обломки зданий.А подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты проводят дезинфекцию социальных объектов и частных домов. Оказывают и адресную помощь, отмечает телеканал "Россия 24". Так, военные в Тулуне с помощью крана и грузовика восстановили пожилой женщине гараж, крышу которого смыло паводком.