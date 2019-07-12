По данным регионального управления МЧС России, в Южно-Сахалинске возник пожар на крыше четырехэтажного жилого дома. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.

По данным регионального управления МЧС России, в Южно-Сахалинске возник пожар на крыше четырехэтажного жилого дома. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.Из здания самостоятельно и с помощью прибывших на местро происшествия пожарных эвакуировали 23 жильца. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает ТАСС. Борьбу с огнем ведут 24 человека и восемь единиц техники. В настоящему времени возгорание удалось локализовать.Находящийся на месте пожара мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил, что в ходе запланированного оперативного совещания будет определен план дальнейших действий. При необходимости жильцов пострадавшего от пожара дома будут расселять, будут решаться вопросы по компенсации ущерба в рамках городских нормативных актов, передает РИА Новости.