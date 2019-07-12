А потом продавал их на рынках

А потом продавал их на рынкахЖителя Владимира подозревают в кражах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.С 28 июня по 1 июля этого года мужчина похищал декоративные растения, в том числе туи, с благоустроенных территорий офисных организаций. Злоумышленник вырывал растения из земли, прятал их в пакеты для мусора и хранил дома до момента продажи.Всего мужчина похитил 14 декоративных растений, причинив ущерб на сумму более 40 тысяч рублей.Подозреваемого задержали после очередной кражи. Мужчина во всем сознался, пояснив, что часть похищенного продал на местных рынках.Несколько кустарников вернули собственникам.Расследование уголовного дела продолжается.